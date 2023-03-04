Курорт "Эльбрус" закрыт на два дня

04 марта 2023, 23:59

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Трассы и канатные дороги на курорте "Эльбрус" 5 и 6 марта будут закрыты в связи с погодными условиями, предупредила администрация.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля в связи с погодными условиями закрывались две из трех канатных дорог и две трассы курорта "Эльбрус", работала только канатная дорога Азау-Кругозор. К 19 февраля была возобновлена работа всех трех канатных дорог, однако 20 февраля их снова закрыли из-за снегопада. 23 февраля был проведен принудительный спуск лавин, после чего канатные дороги возобновили работу.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м), информирует сайт курорта.

Курорт "Эльбрус" будет закрыт 5 и 6 марта по погодным условиям, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации курорта. Туристам, которые захотят вернуть деньги за приобретенные ски-пассы, администрация предложила написать заявления на возврат средств по электронной почте.

Сегодня утром на курорте были открыты две канатные дороги - Азау - Кругозор и Кругозор - Мир, однако спустя несколько часов дорога Кругозор - Мир была закрыта по погодным условиям, указано в других сегодняшних сообщениях в официальном канале курорта.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня ночью снегопад при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра 4 метра в секунду. Днем 5 марта также ожидается снегопад, температура воздуха повысится до 0 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Напомним, 18 декабря 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

"Кавказский узел" писал также, что горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября 2022 года, однако открыта была лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. 24 декабря открылись еще две трассы, но туристы пожаловались, что там недостаточно снега.

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