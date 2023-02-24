Канатные дороги на Эльбрусе возобновили работу после двухдневного перерыва

24 февраля 2023, 03:13

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Три канатные дороги на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, остановленные в течение двух дней, возобновили работу после принудительного спуска лавин.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля в связи с погодными условиями закрывались две из трех канатных дорог и две трассы курорта "Эльбрус", работала только канатная дорога Азау-Кругозор. К 19 февраля была возобновлена работа всех трех канатных дорог, однако 20 февраля их снова закрыли из-за снегопада.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м), информирует сайт курорта.

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии работают все три канатные дороги, которые были закрыты из-за угрозы схода лавин с вечера 20 февраля.

Канатки возобновили работу 23 февраля, утром в этот день был проведен принудительный спуск лавин, сообщила администрация в Telegram-канале курорта.

Канатная дорога Мир-Гарабаши проработала в течение нескольких часов, но днем 23 февраля была вновь закрыта "по погодным условиям", следует из сообщения канала.

"Кавказский узел" писал также, что горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября 2022 года, однако открыта была лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. 24 декабря открылись еще две трассы, но туристы пожаловались, что там недостаточно снега.

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