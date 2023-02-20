Все канатные дороги закрыты на Эльбрусе из-за снегопада

20 февраля 2023, 20:49

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Работа трех канатных дорог остановлена на курорте "Эльбрус" в связи с большим количеством осадков и угрозой схода лавин.

Как писал "Кавказский узел", горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября 2022 года, однако открыта была лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. 24 декабря открылись еще две трассы, но туристы пожаловались, что там недостаточно снега. 17 февраля закрывались две из трех канатных дорог и две трассы в связи с погодными условиями, работала только канатная дорога Азау-Кругозор. К 19 февраля была возобновлена работа всех трех канатных дорог.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м), информирует сайт курорта.

Канатные дороги на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии прекратили сегодня работу в связи с высокой лавинной опасностью, сообщила администрация курорта "Эльбрус" в своем Telegram-канале.

Сегодня утром на курорте Эльбрус были открыты канатные дороги Кругозор - Мир и Мир - Гарабаши, однако их работа была остановлена в связи с большим количеством выпавшего снега, говорится в других сообщениях в Telegram-канале.

До вечера 21 февраля в горах Кабардино-Балкарии существует опасность схода лавин, сообщило сегодня управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня ночью снегопад при температуре воздуха -3 градуса, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 21 февраля также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -8 градусов, скорость ветра снизится до четырех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, 18 декабря 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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