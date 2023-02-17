Две канатные дороги остановлены на "Эльбрусе"

17 февраля 2023, 13:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Две из трех канатных дорог на курорте "Эльбрус" остановлены в связи с ухудшением погоды, закрыты также две горнолыжные трассы, сообщили в управляющей компании.

Как писал "Кавказский узел", горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября 2022 года, однако открыта была лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. 24 декабря открылись еще две трассы, но туристы пожаловались, что там недостаточно снега.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м), информирует сайт курорта.

Две трассы и две канатные дороги на горнолыжном курорте "Эльбрус" закрыты из-за снегопада, ветра и тумана, сообщил сегодня замгендиректора "Кавказ.РФ" Хиса Беккаев. "Из-за непогоды временно закрыты две трассы: Гарабаши - Мир и Мир - Кругозор. Канатные дороги от станции "Кругозор" до станции Гарабаши также пока закрыты", - приводит его слова ТАСС.

Сегодня на курорте работает только канатная дорога Азау – Кругозор, открыта одна трасса (Кругозор – Азау), говорится и в публикации в телеграм-канале курорта "Эльбрус".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня снегопад при температуре воздуха -10 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 18 февраля также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -15 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Курортом "Эльбрус" управляет АО "Кавказ РФ", в которое был переименован в ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Среди задач новой корпорации – управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, говорится в информации на сайте компании.

Напомним, 18 декабря 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.