16 июня 2024, 03:15

Контрактник погиб в воинской части в Армении

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В одной из воинских частей на боевом посту найдено с огнестрельным ранением в голову тело военнослужащего-контрактника Армена Гаспаряна, сообщил Следственный комитет Армении.

Как информировал "Кавказский узел", ранее правозащитники неоднократно обращали внимание на рост небоевых потерь среди армянских военнослужащих. Власти и омбудсмен Армении должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили 2 ноября 2023 года родители погибших солдат на акции у здания правительства. 26 мая стало известно, что в одной из воинских частей было найдено тело срочника Арарата Арояна.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по признакам убийства в связи со смертью военнослужащего-контрактника Армена Гаспаряна, пишет 15 июня News.am.

По данным ведомства, 14 июня из отдела военной полиции Сисиана министерства обороны Армении поступило сообщение, что на боевом посту в воинской части найдено тело контрактника Армена Гургеновича Гаспаряна с огнестрельным ранением в голову, сообщают "Новости-Армения".

Напомним, в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване отметили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и к решению проблем.

В феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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Примечание:

"Армянский офицер отправлен под домашний арест по делу о самоубийстве солдата", "Два сослуживца погибшего солдата задержаны в Армении", "Парламент Армении одобрил ужесточение мер против суицидов в армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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