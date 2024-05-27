Срочник погиб в воинской части в Армении

27 мая 2024, 01:59

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В одной из воинских частей Армении найдено тело военнослужащего срочной службы Арарата Арояна, причины гибели выясняются, сообщило министерство обороны.

Как информировал "Кавказский узел", ранее правозащитники неоднократно обращали внимание на рост небоевых потерь среди армянских военнослужащих. Власти и омбудсмен Армении должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили 2 ноября 2023 года родители погибших солдат на акции у здания правительства. 7 мая Минобороны Армении сообщило о найденном в одной из воинских частей контрактнике с огнестрельными ранениями.

В одном из воинских частей ВС Армении 26 мая найдено тело военнослужащего, сообщило Минобороны Армении.

По данным ведомства, военнослужащий Арарат Ароян погиб при невыясненных обстоятельствах, получив несовместимые с жизнью травмы. "Врачи не смогли спасти жизнь военнослужащего", - отмечает МО РА.

Для выяснения обстоятельств инцидента ведется расследование.

Ароян был родом из села Агаракаван Арагацотнской области, ему оставался месяц до демобилизации, пишет News.am со ссылкой на главу сельской администрации Хорена Киракосяна.

Киракосян также отметил, что точные причины гибели солдата пока неизвестны, но он погиб "во время учений при столкновении с военной техникой".

Напомним, в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване отметили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и к решению проблем.

В феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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