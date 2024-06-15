15 июня 2024, 21:33

Боец из Дагогней убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абудин Шабанов убит в боевых действиях, сообщила администрация Дагестанских Огней. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 922 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июня власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 921 бойца из Дагестана .

Абудин Шабанов убит в зоне военной операции на Украине, сообщила 14 июня в своем Telegram-канале администрация Дагогней, отчитываясь о передаче родным бойца ордена Мужества. Подробности о Шабанове в сообщении не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 922 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 июня 2024, 22:31

15 июня 2024, 20:41

  • Экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в бакинском изоляторе

    Ученый-экономист Фазиль Гасымов, арестованный по делу Губада Ибадоглу, объявил голодовку в следственном изоляторе, требуя прекратить уголовное преследование, сообщил его брат. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, заявил правозащитник.

15 июня 2024, 19:44

15 июня 2024, 18:45

  • Число задержанных в Армении оппозиционеров выросло до 13

    Силовиками задержаны уже 13 сторонников оппозиционной партии АРФД, в том числе две женщины, заявил депутат Гарник Даниелян. Член АРФД Ваге Даниелян арестован на два месяца по делу о принуждении людей к участию в протестных акциях, сообщила адвокат.

15 июня 2024, 17:47

  • Два бойца из Гуково убиты в военной операции

    Евгений Богданов и Сергей Крыжановский убиты в военной операции на Украине, сообщила мэрия Гуково. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 454 бойцов из Ростовской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи