Глава "Эльбрустуриста" обвинен в крупной неуплате налогов

25 марта 2023, 20:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Передано в суд дело гендиректора "Эльбрустуриста", который скрыл от налоговой службы более 11 миллионов рублей, отчиталась прокуратура Кабардино-Балкарии. Предыдущий гендиректор этой компании был признан виновным в аналогичном преступлении, следует из данных суда.

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по делу бывшего гендиректора АО «Эльбрустурист», обвиняемого по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, директор компании в 2020-2021 годах скрыл более 11 миллионов рублей, за счет которых должны были взыскиваться недоимки по налогам, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.

"Уголовное дело направлено в Эльбрусский районный суд для рассмотрения по существу", - отмечается в публикации.

Часть 2 статьи 199.2 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы. Компания "Эльбрустурист", по состоянию на 19.50 мск, не прокомментировала на своем сайте заявление прокуратуры. При этом, согласно выписке из Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ), доступной на сайте Федеральной налоговой службы, действующий гендиректор компании занимает эту должность лишь с декабря 2022 года.

АО "Эльбрустурист", согласно выписке из ЕГРЮЛ, занимается предоставлением мест для временного проживания, перевозкой пассажиров на фуникулерах, канатных дорогах и подъемниках, а также ресторанным обслуживанием.

Отметим, аналогичное обвинение было предъявлено гендиректору "Эльбрустуриста", возглавлявшему компанию в 2017-2019 годах. Как писал "Кавказский узел", 7 сентября 2020 года прокуратура отчиталась о передаче в Эльбрусский райсуд дела директора АО "Эльбрустурист", также обвиненного по части 2 статьи 199.2 УК РФ. По версии ведомства, он в 2017-2019 годах скрыл 24,9 миллиона рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам.

Согласно данным на сайте Эльбрусского райсуда, в этот суд поступали лишь два дела по части 2 статьи 199.2 УК РФ. Первое из них поступило в суд 4 сентября 2020 года, обвиняемым указан Курман Алиевич Непеев. 11 октября 2021 года суд вынес обвинительный приговор, его подробности в карточке дела Непеева не приведены.

И подсудимый, и прокурор обжаловали приговор в Верховном суде Кабардино-Балкарии, и в декабре 2021 года обвинительный приговор был изменен, а в январе 2022 года дело было вновь направлено в Эльбрусский райсуд, указано в карточке этого архивного дела.

18 марта 2023 года в этом же суде зарегистрировано дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ. Обвиняемым в карточке этого дела указан человек по фамилии Нееев, при этом его имя и отчество (Курман Алиевич) совпадают с именем и отчеством Непеева.

Согласно данным ООО "Национальное Аналитическое Бюро", опубликованным на сайте сервиса inJust.pro, Курман Алиевич Непеев с апреля 2017 года занимал должность гендиректора АО "Эльбрустурист".

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