15 июня 2024, 10:24

Трое бойцов из Ростовской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Доценко, Алексей Ефремов и Иван Рядинский из Азовского района убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 452 военнослужащих из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел",  на 11 июня представители властей и силовики официально признали погибшими на Украине не менее 449 бойцов из Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне военной операции на Украине убиты военнослужащие Александр Доценко, Алексей Ефремов и Иван Рядинский. В Азове в честь них, а также в честь других погибших бойцов, открыт обелиск, сообщила 8 мая на своем сайте газета "Азовская неделя".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 452 военнослужащих из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Военный из Ростовской области убит в боях", "Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО", "Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 июня 2024, 09:54

  • Оппозиция поддержала вето президента Грузии на поправки в Избирательный кодекс

    Поправки в Избирательный кодекс Грузии ущемляют оппозицию и дают возможность властям влиять на выборы. Организация выборов должна соответствовать политическому консенсусу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские оппозиционеры, комментируя наложение вето президентом на законопроект о внесении изменений в кодекс.

15 июня 2024, 09:02

  • Двое педагогов объявили голодовку в Тбилиси

    Педагоги Майя Экаладзе и Давид Перадзе объявили о проведении голодовки у здания Минобразования в Тбилиси против назначения директорами школ людей, связанных с сотрудниками министерства, в том числе их родственников.

15 июня 2024, 08:07

15 июня 2024, 07:09

  • Близкие недееспособного туриста пожаловались прокурору Кубани на нарушение его прав

    Жительница Москвы Галина Терехина направила жалобу прокурору Краснодарского края о том, что суд в Анапском районе оштрафовал ее недееспособного родственника Дмитрия Лознера за то, что тот пробрался на огороженный пляж. Штраф должен быть отменен, так как согласно закону, недееспособный человек не подлежит административной ответственности, отметил юрист.

15 июня 2024, 06:14

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи