Карабахские активисты сочли политическими задержания бывших глав общин

16 июня 2024, 01:17

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Бывший глав общин Нагорного Карабаха задерживают для того, чтобы не допустить их участия в протестных акциях, уверены карабахские активисты. Активных беженцев приглашают в Службу национальной безопасности Армении и рекомендуют не участвовать в митингах, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава села Атерк в Нагорном Карабахе Вардан Григорян подвергся жесткому задержанию в Армении. Силовики вытащили его из машины, оставив несовершеннолетних детей Григоряна одних на дороге, заявил адвокат.

25 мая стало известно о о задержании мэра Степанакерта Давида Саргсяна. Чиновник обвинен в мошенничестве и подделке документов. 28 мая он был арестован. Ранее, 24 мая был задержан бывший мэр Аскерана Айк Шамирян, по словам адвоката, его задержание связано с причастностью к протестному движению.

Через несколько часов задержания главы общины Атерк Вардана Григоряна его отпустили, обвинение не выдвинуто, сообщил 15 июня бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

По его словам, «всем задержанным главам общин предъявляются обвинения о якобы хищении общинного имущества». «В первые месяцы после депортации правительство Арцаха (Нагорного Карабаха) представило список всего госимущества, в особенности движимого, которое удалось вывести. Однако правительство Армении никак не отреагировало. Теперь стало понятно, что армянские власти заранее готовили это обстоятельство для давления на арцахцев (карабахцев). Задержания глав общин проводится на фоне протестных мирных акций движения «Тавуш во имя Родины»», - сказал Степанян.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 9 июня продолжают круглосуточную акцию протеста с требованием отставки премьер-министра у здания парламента. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу, но спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня, а парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на два месяца отложила обсуждение инициативы из-за отсутствия основного докладчика.

Он напомнил, что мэры Степанакерта и городов Аскеран находятся под домашним арестом, мэр города Мартакерт под стражей. На днях был задержан глава общины Ханцк Аскеранского района. «Все обвинения не соответствуют действительности», - добавил Степанян.

Семья главы общины Атерк пока не определилась касательно своих дальнейших действий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель Артак Бегларян.

«Было жесткое задержание в присутствие детей. Григоряна увели, а трое несовершеннолетних детей несколько часов оставались в машине, в жару, на высокоскоростной трассе. За ними приехали мать и дядя. Однако нам еще не ответили, какая силовая структура задержала Вардана Григоряна. Но за действия против детей должны нести ответственность. Надеемся, что правозащитные структуры займется этим вопросом», - сказал Бегларян.

Защиту глав общин Нагорного Карабаха осуществляют юристы инициативы «Пять правозащитников». Член инициативы, правозащитник Рубен Меликян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что в действиях глав видит политический контекст, преследующие две цели: карательную и превентивную», объяснив, что «карательная цель - расправиться с Багратом Србазаном (Галстаняном), а также превентивная цель - не допустить участие известных людей в акции, в назидание другим».

Известных и наиболее активных граждан Нагорного Карабаха Служба национальной безопасности Армении приглашает в свое здание на беседу и рекомендует не участвовать в проходящих в Армении митингах, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Романа Ерицяна.

«Заранее цель вызова не уточняют, просят явиться без адвоката, в ходе беседы отбирают телефоны и требуют сохранить конфиденциальность разговора», - добавил он.

Власти понимают, что за этими людьми народ пойдет.

Глав общин задерживают, чтобы те не могли участвовать на митингах, считает беженка из Степанакерта Анаит Арушанян. «Власти понимают, что за этими людьми народ пойдет. Без всяких подкупов, так как эти главы общин в самые трудные времена, во время войн в 2020 году и 2023 году, всегда были с людьми», - сказала женщина.

«Правительство Армении делает все, чтобы больше граждан Арцаха (Нагорного Карабаха) покинули Армению», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Андраник Саркисян из Мартунинского района.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Более 100 тысяч жителей покинули Карабах, перешедший под контроль Баку. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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