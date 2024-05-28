28 мая 2024, 00:53

Мэр Степанакерта арестован по делу о мошенничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Степанакерта Давид Саргсян арестован на 20 дней по обвинению в мошенничестве. Защита назвала преследование Саргсяна политическим.

Как писал "Кавказский узел", следствие в Армении 25 мая сообщило о задержании мэра Степанакерта Давида Саргсяна. Чиновник обвинен в мошенничестве и подделке документов.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Суд применил в отношении Давида Саргсяна арест на 20 дней в качестве меры пресечения, хотя следствие запрашивало два месяца ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Ерицян.

Саргсяна, по словам адвоката, переведут в УИУ "Армавир". Суд наложил запрет на свидания с Давидом Саргсяном.

"Арест назначен для того, чтобы Давид Саргсян, пользующийся авторитетом у людей, не смог проявлять активное участие в протестных движениях. А его участие могло быть и решающим", - отметил Роман Ерицян.

Следователи обвиняют Давида Саргсяна в том, что имущество, в частности машины, принадлежащие Степанакерту, он не оставил азербайджанцам, а вывез их с собой в Армению.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мэр Мартакерта задержан по делу о мошенничестве", "Мэр Аскерана отправлен под домашний арест", "Силовики пресекли поджог постройки на отошедшей Азербайджану части Киранца".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 мая 2024, 00:22

27 мая 2024, 23:26

27 мая 2024, 22:28

27 мая 2024, 21:33

27 мая 2024, 20:42

  • Наводнение нанесло ущерб жителям Грузии

    Города Марнеули, Болниси и село переселенцев из Южной Осетии Церовани оказались в зоне затопления после разлива рек. Местные жители сообщили об ущербе домам и предприятиям.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи