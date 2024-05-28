Мэр Степанакерта арестован по делу о мошенничестве

28 мая 2024, 00:53

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Мэр Степанакерта Давид Саргсян арестован на 20 дней по обвинению в мошенничестве. Защита назвала преследование Саргсяна политическим.

Как писал "Кавказский узел", следствие в Армении 25 мая сообщило о задержании мэра Степанакерта Давида Саргсяна. Чиновник обвинен в мошенничестве и подделке документов.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Суд применил в отношении Давида Саргсяна арест на 20 дней в качестве меры пресечения, хотя следствие запрашивало два месяца ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Ерицян.

Саргсяна, по словам адвоката, переведут в УИУ "Армавир". Суд наложил запрет на свидания с Давидом Саргсяном.

"Арест назначен для того, чтобы Давид Саргсян, пользующийся авторитетом у людей, не смог проявлять активное участие в протестных движениях. А его участие могло быть и решающим", - отметил Роман Ерицян.

Следователи обвиняют Давида Саргсяна в том, что имущество, в частности машины, принадлежащие Степанакерту, он не оставил азербайджанцам, а вывез их с собой в Армению.