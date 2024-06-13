Глава карабахского села Атерк пожаловался на действия армянских силовиков

13 июня 2024, 02:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава села Атерк в Нагорном Карабахе Вардан Григорян подвергся жесткому задержанию в Армении. Силовики вытащили его из машины, оставив несовершеннолетних детей Григоряна одних на дороге, заявил адвокат.

Вардан Григорян, которого силовики "в самой жесткой форме" подвергли приводу, был задержан недалеко от города Бюрегаван (Котайкская область Армении). Он находился в собственной машине вместе с тремя детьми, старшему из которых 13 лет, младшему - семь лет, передал корреспондент “Кавказского узла”.

По словам адвоката Рубена Меликяна, дети остались одни на дороге, когда их отца увели силовики. Позже Григорян был отпущен.

"Я никогда такой жестокости не видел. Детей оставили в машине, а отца на глазах у детей уложили на асфальт и увезли, оставив детей одних беспомощных в машине на дороге", - написал Рубен Меликян на своей странице в Facebook*.

Офис защитника прав человека Анаит Манасян, получив сообщение о задержании Григоряна, провел срочные беседы о деталях дела с представителями государственных органов.

"Выяснилось, что Вардан Григорян отпущен на свободу. Офис запросит письменные обьяснения у СНБ Армении об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении Офиса защитника прав человека, переведенном корреспондентом “Кавказского узла”.

Ни Меликян, ни офис омбудсмена не сообщили, в связи с чем Григорян был задержан. Представитель полиции Армении оказался не в курсе ситуации, предложив корреспонденту “Кавказского узла” обратиться в "другой правоохранительный орган". Следственный комитет Армении никакой информации относительно Вардана Григоряна пока не опубликовал.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.