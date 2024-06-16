Военный из Адыгеи осужден за дезертирство

16 июня 2024, 02:16

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К шести годам колонии строгого режима приговорил суд контрактника из Адыгеи Виталия Янченко, признав его виновным в дезертирстве из войсковой части в Буйнакске.

Майкопский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему контрактной службы Виталию Янченко, обвиненному в дезертирстве в период мобилизации (часть 3 статьи 338 УК РФ).

В приговоре, опубликованном 15 июня на сайте суда, указано, что Янченко 26 апреля 2023 года не явился в срок в войсковую часть "и проводил время по своему усмотрению в г. Буйнакске Республики Дагестан и г. Адыгейске республики Адыгея до 30 ноября 2023 года". Его местонахождения было установлено сотрудниками военной комендатуры.

На суде Янченко признал себя виновным в дезертирстве, но отказался от дачи показаний. В показаниях, данных на предварительном следствии, он сказал, что стал тяготиться исполнением обязанностей военной службы, и понимал, что больше не желает ее проходить, так как опасался за свою жизнь и здоровье после ранения.

Суд учел, что Янченко участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе и специальной военной операции, был ранен, награжден государственной наградой, является ветераном боевых действий, а также то, что у него диагностировано психическое расстройство. Военного приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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