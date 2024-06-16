Три бойца из Волгоградской области убиты в зоне СВО

16 июня 2024, 00:18

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Юрий Сапожников, Кирилл Мололкин и Роман Исаев убиты в боевых действиях, сообщила администрация Новоаннинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 779 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 июня официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 776 бойцов из Волгоградской области.

Контрактник, рядовой штурмового взвода мотострелкового батальона Юрий Сапожников 5 мая убит в зоне СВО, сообщила администрация Новоаннинского района. Как указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 14 июня, контракт он заключил 4 марта, ему было 30 лет.

Ранее районные власти информировали, что в зоне боевых действий убиты 23-летний гранатометчик Кирилл Мололкин, который участвовал в боях в составе ЧВК "ВАгнер" (дата смерти 15 марта 2023 года) и Роман Исаев, также убитый в марте 2023 года. Издание V1, ссылаясь на информацию районной администрации сообщало, что Исаеву было 27 лет и он также служил в ЧВК "Вагнер". Со ссылкой на открытые источники издание в публикации от 13 марта 2023 года сообщало, что контракт Исаев подписал в местах лишения свободы.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 779 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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