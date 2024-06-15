Двое педагогов объявили голодовку в Тбилиси

15 июня 2024, 09:02

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Педагоги Майя Экаладзе и Давид Перадзе объявили о проведении голодовки у здания Минобразования в Тбилиси против назначения директорами школ людей, связанных с сотрудниками министерства, в том числе их родственников.

Как информировал "Кавказский узел", 8 декабря 2023 года группа учителей вышла на акцию протеста в Тбилиси, заявив о политически мотивированных назначениях директоров государственных школ. Протестующие обратились в суд и в прокуратуру.

Педагоги Майя Экаладзе и Давид Перадзе объявили о проведении голодовки перед зданием министерства образования в Тбилиси, требуя встречи с сотрудниками министерства. Они считают, что директорами школ назначаются люди, связанные с сотрудниками Минобразования, в том числе их родственники.

"Мы 27 марта обратились с заявлением для проведения встречи с сотрудниками министерства образования, ответственными за проведение конкурса по отбору директоров школ. Истекает третий месяц, но ничего не изменилось – объявили результаты конкурса и директора приступили к работе", – сказала Экаладзе корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в конкурсе приняли участие 16 директоров школ, а конкурсная комиссия не одобряет кандидатуры людей, у которых нет связей с Минобразования.

Давид Перадзе, также заявил корреспонденту "Кавказского узла", что конкурс будто бы предвзятый и имеет признаки непотизма, так как директорами школ, по его словам, назначают людей, связанных с сотрудниками министерства образования.

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