14 июня 2024, 18:10

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Лидер союза "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян по истечении ранее объявленного пятидневного срока прекратил акцию протеста у парламента Армении.

Как писал "Кавказский узел",10 июня лидер союза "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян объявил голодовку, заявив о незаконной делимитации армяно-азербайджанской границы. Айрикян намерен прекратить голодовку по истечении пяти суток, но рассчитывает, что его акция мотивирует граждан Армении на борьбу за правовое государство. Голодовка зарекомендовала себя как неэффективный метод борьбы в Армении, но политический бэкграунд Айрикяна вызывает у людей большое уважение, указали правозащитница Нина Карапетянц и журналистка Наира Айрумян.

Лидер союза "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян прекратил голодовку по истечению объявленного им пятидневного срока.

О прекращении пятидневной голодовки лидер союза "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян сообщил на своей странице в Facebook*.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу. Парламентская комиссия на два месяца отложила обсуждение инициативы из-за отсутствия основного докладчика.

12 июня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы, к зданию парламента Армении, куда прибыл премьер-министр Никол Пашинян. В ходе столкновений противников премьера с полицией силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. Вечером 13 июня Галстанян сообщил об окончании 96-часовой акции протеста в центре Еревана, которая началась 9 июня, после чего активисты разобрали палаточный городок.

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