14 июня 2024, 06:26

Оппозиционеры свернули палаточный городок в центре Еревана

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Лидер протестного движения Баграт Галстанян сообщил об окончании 96-часовой акции протеста в центре Еревана, после чего активисты разобрали палаточный городок. 

Как информировал "Кавказский узел", движение "Тавуш во имя родины" с 9 по 13 июня проводило круглосуточную акцию протеста с требованием отставки премьер-министра у здания парламента Армении. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян выбран протестующими кандидатом в премьер-министры. 

12 июня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы, к зданию парламента, куда прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе столкновений противников премьера с полицией силовики применили светошумовые гранаты. 98 участников акции протеста были задержаны, более 100 человек пострадали

Круглосуточная акция протеста завершилась вечером 13 июня митингом на проспекте Баграмяна. Архиепископ Баграт Галстанян в ходе митинга сообщил, что на ближайшие несколько дней уличная борьба прекращается и за это время движение пересмотрит стратегию, передал корреспондент «Кавказского узла».

«Правящая сила пойдет на все для сохранения власть, но мы не имеем права на проигрыш. Последние события показали, что общество готово к борьбе», - заявил архиепископ.

Галстанян сообщил, что в ближайшие три дня проведет политические консультации. Он призвал своих сторонников собраться на проспекте Баграмяна вечером 17 июня, чтобы поддержать слушание проекта двух оппозиционных парламентских фракций об отставке премьера и роспуске правительства.

Поздно вечером после митинга сторонники протестного движения начали разбирать палатки, тенты и стулья, установленные для круглосуточной акции. 

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Примечание:

"Силовики задержали 42 участников протестов в Ереване", "Полиция применила спецсредства у парламента Армении", "Правительство Армении перенесло заседание на фоне акции протеста". 

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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