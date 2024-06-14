Оппозиционеры свернули палаточный городок в центре Еревана

14 июня 2024, 06:26

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Лидер протестного движения Баграт Галстанян сообщил об окончании 96-часовой акции протеста в центре Еревана, после чего активисты разобрали палаточный городок.

Как информировал "Кавказский узел", движение "Тавуш во имя родины" с 9 по 13 июня проводило круглосуточную акцию протеста с требованием отставки премьер-министра у здания парламента Армении. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян выбран протестующими кандидатом в премьер-министры.

12 июня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы, к зданию парламента, куда прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе столкновений противников премьера с полицией силовики применили светошумовые гранаты. 98 участников акции протеста были задержаны, более 100 человек пострадали.

Круглосуточная акция протеста завершилась вечером 13 июня митингом на проспекте Баграмяна. Архиепископ Баграт Галстанян в ходе митинга сообщил, что на ближайшие несколько дней уличная борьба прекращается и за это время движение пересмотрит стратегию, передал корреспондент «Кавказского узла».

«Правящая сила пойдет на все для сохранения власть, но мы не имеем права на проигрыш. Последние события показали, что общество готово к борьбе», - заявил архиепископ.

Галстанян сообщил, что в ближайшие три дня проведет политические консультации. Он призвал своих сторонников собраться на проспекте Баграмяна вечером 17 июня, чтобы поддержать слушание проекта двух оппозиционных парламентских фракций об отставке премьера и роспуске правительства.

Поздно вечером после митинга сторонники протестного движения начали разбирать палатки, тенты и стулья, установленные для круглосуточной акции.

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