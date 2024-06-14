Паруйр Айрикян объяснил мотивы и цели голодовки

14 июня 2024, 05:02

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Лидер союза "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян намерен прекратить голодовку по истечении пяти суток, но рассчитывает, что его акция мотивирует граждан Армении на борьбу за правовое государство. Голодовка зарекомендовала себя как неэффективный метод борьбы в Армении, но политический бэкграунд Айрикяна вызывает у людей большое уважение, указали правозащитница Нина Карапетянц и журналист Наира Айрумян.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июня лидер союза "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян объявил голодовку, заявив о незаконной делимитации армяно-азербайджанкой границы. Члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины" 11 и 12 июня продолжили протесты с требованием отставки премьер-министра.

Движение "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводит акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения.

Лидер союза "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян четвертые сутки продолжает голодовку в Ереване, называя причиной своего протеста правовую ситуацию в стране, а своей основной целью - пробуждение общества. Он рассказал, что в основном проводит голодовку на проспекте Баграмяна, но также со всеми вместе принимает участие в митингах, шествиях и других акциях протеста. "Чувствую себя нормально, хотя бывают моменты физической слабости, но это преодолимо", - говорит Айрикян. По словам активиста, он намерен проводить голодовку пять дней, после чего прекратит ее.

"Это голодовка против политики действующих властей, которые превращают Армению в неправовую страну. С этим надо бороться основательно", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Айрикян, отметив, что считает голодовку наиболее эффективным методом борьбы.

По словам Айрикяна, он не надеется, что акции протеста заставят лично Никола Пашиняна сделать какие-либо выводы и изменить политику, однако сторонники премьера могут от него отвернуться. Он отметил, что отставка Пашиняна не является самоцелью, назвав главной целью борьбы возвращение гражданам Армении правового государства.

"Я поэтому призываю правоохранительные органы обратить внимание на преступные действия Пашиняна, это упущение самих правоохранительных органов. 50 лет тому назад мы садились в тюрьму за независимость, большинство не понимало, что это такое, они не знали, что возможна другая жизнь. В 1988-ом году, когда люди кричали "Ленин - партия - Горбачев", мы говорили про "независимость путем референдума", и они опять не понимали. И сейчас многие не понимают сущность правовой Армении, но это основа основ, а Никол Пашинян уничтожил эту правовую страну", - заявил политик.

Паруйр Айрикян - если не самый, то один из самых опытных политиков в Армении, считает руководитель Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

"С учетом этого я надеюсь, что он рассчитал свои силы, потому что такой человек нужен нам живым и здоровым. Это политик, в чьей порядочности и желании иметь действительно независимую, суверенную и демократическую страну нет сомнений. Его опыт нужен, нужно, чтобы он правильные советы давал и делал объективные оценки", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Карапетянц.

В целом правозащитница считает голодовку неэффективным методом борьбы. По ее словам, тысячи людей по разным вопросам объявляли голодовку, но большинство таких акций никакого воздействия на ту или иную ситуацию не оказывали.

"Власти всегда говорили, что, если они один раз дадут слабину, то все будут голодать с поводом или без. Так говорили и в прокуратуре, и в Минюсте, и в пенитенциарной службе", - отметила Нина Карапетянц.

Правозащитница отмечает равнодушное отношение самого общества к голодовке как методу борьбы. "Люди слишком безразличны к голодающим, которые на самом деле проходят через очень тяжелый физический и психологический процесс. В Армении никогда этот метод не ценился", - считает она, отмечая, что международный интерес голодовки, проводившиеся активистами с 1988 года, возбуждали.

“Голодовка - возможность привлечь внимание у определенных кругов за пределами страны. Внутри страны голодовка может привлечь внимание тех, кто интересуется, но они и без этого вовлечены в процесс борьбы”, - заключила она.

Образ Паруйра Айрикяна ассоциируется у людей с суверенитетом и независимостью Армении, заявила корреспонденту "Кавказского узла" редактор Step1, политический обозреватель Наира Айрумян.

По ее словам, Айрикян стоял у самых истоков независимости Армении еще с советских времен, когда сама идея о суверенитете считалась крамолой. В советское время он был политзаключенным, поскольку говорил и писал, что будущее Армении - независимое суверенное государство в границах, подтвержденных Лигой наций еще до создании Советского союза и насильсьтвенной советизации Армении. Все эти годы деятельность Айрикяна была направлена на обеспечение суверенитета и абсолютной демократии, как он называет свою идеологию.

"Айрикян очень чувствителен к праву, законности, к тому, чтобы не нарушались права в угоду каким-то политическим интересам. Речь идет о суверенных правах. И сейчас я бы удивилась, если бы он не присоединился к процессу по принуждению Никола Пашиняна к добровольной отставке. Он обоснованно считает, что в Армении построено противоправное государство, и оно не имеет права и возможности существовать в таком виде и состоянии", - отметила Айрумян.

Она добавила, что определенная часть общества, которая понимает позицию Айрикяна и разделяет его видение суверенитета Армении как основной ценности, доверяют ему, зная его последовательность.

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