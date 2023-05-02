02 мая 2023, 18:03

Житель Кабардино-Балкарии погиб на Украине

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Артур Кцоев погиб в военной операции на Украине, сообщило правительство Кабардино-Балкарии. 

"Кавказский узел" писал, что житель Прохладного Эраст Яковенко погиб в ходе военной операции на Украине.

В школе имени Кебекова в Озреке открыта мемориальной доски выпускнику школы, 31-летнему Артуру Кцоеву, погибшему в ходе специальной военной операции на территории Украины, сообщило сегодня государственное РИА "Кабардино-Балкария".

Кцоев в после школы, в 2006 году, поступил во Владикавказский военный институт. Погиб 19 декабря 2022 года "в ходе выполнения боевой задачи в Запорожской области Украины", процитировало агентство сообщение правительства республики. 

На портале Кабардино-Балкарской республики ссылку на новость об установке мемориальной доски Кцоеву можно найти по поиску, однако сам материал по данным на 18.00 мск на сайте не опубликован.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 89 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 67 из них, о гибели еще 22 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших в 2022 году на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти признали гибель на Украине 11 жителей Ростовской области", "Военный из Наримановского района погиб на Украине", "Майор из Волгоградской области погиб на Украине",

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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