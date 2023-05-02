Военный из Наримановского района погиб на Украине

02 мая 2023, 06:24

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Военнослужащий из Наримановского района Амангельды Губашев погиб на Украине. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 126 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 апреля стало известно, что на Украине погибли Виктор Хомяков и Владимир Киреченко из Икрянинского района. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе спецоперации как минимум 125 жителей Астраханской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Наримановского района, уроженец поселка Прикаспийский Амангельды Губашев, он посмертно награжден орденом Мужества, передал 29 апреля "Наримановский вестник".

В местной школе, выпускником которой являлся Губашев, в честь него открыта мемориальная доска, информировал "Нариманов. Сегодня".

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 126 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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