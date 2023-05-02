02 мая 2023, 06:24

Военный из Наримановского района погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий из Наримановского района Амангельды Губашев погиб на Украине. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 126 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 апреля стало известно, что на Украине погибли Виктор Хомяков и Владимир Киреченко из Икрянинского района. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе спецоперации как минимум 125 жителей Астраханской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Наримановского района, уроженец поселка Прикаспийский Амангельды Губашев, он посмертно награжден орденом Мужества, передал 29 апреля "Наримановский вестник".

В местной школе, выпускником которой являлся Губашев, в честь него открыта мемориальная доска, информировал "Нариманов. Сегодня".

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 126 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Стало известно о гибели жителя Астраханской области на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине четырех жителей Астраханской области",  "Похоронены двое погибших на Украине военных из Астраханской области".

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 мая 2023, 07:22

02 мая 2023, 05:26

02 мая 2023, 04:27

02 мая 2023, 03:28

  • Сочинец отстаивает право на квартиру в доме для ветеранов

    Власти Сочи отказываются передавать пенсионеру Николаю Бескровному в собственность жилье, которое было выделено его отцу, ветерану Великой Отечественной войны. Он обратился в прокуратуру с просьбой помочь ему в оформлении собственности на квартиру. По словам Бескровного, отказывая ему в праве на жилье, местные чиновники при этом распределяют такие квартиры между собой. 

02 мая 2023, 02:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи