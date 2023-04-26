Два жителя Астраханской области погибли на Украине

26 апреля 2023, 22:59

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Виктор Хомяков и Владимир Киреченко погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 125 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Егор Дианов стал 123-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В Трудфронте похоронен Виктор Хомяков, погибший в ходе военной операции на Украине сообщила администрация Икрянинского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

В поселке Володарский похоронен погибший на спецоперации Владимир Киреченко, сообщила администрация Володарского района. Он служил по контракту, ему было 34 года, говорится в сегодняшней публикации в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 125 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 21.10 мск 24 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1775 жителей юга России, в том числе 978 жителей СКФО и 797 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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