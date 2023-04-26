Владимир Киреченко. Скриншот фото из телеграм-канала администрации Володраского района от 26.04.23, https://t.me/regionvol/3417

26 апреля 2023, 22:59

Два жителя Астраханской области погибли на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Виктор Хомяков и Владимир Киреченко погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 125 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Егор Дианов стал 123-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В Трудфронте похоронен Виктор Хомяков, погибший в ходе военной операции на Украине сообщила администрация Икрянинского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены. 

В поселке Володарский похоронен погибший на спецоперации Владимир Киреченко, сообщила администрация Володарского района. Он служил по контракту, ему было 34 года, говорится в сегодняшней публикации в Telegram-канале районной администрации. 

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 125 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 21.10 мск 24 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1775 жителей юга России, в том числе 978 жителей СКФО и 797 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Ставрополья убит на Украине", "Мобилизованный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине", "Военный из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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