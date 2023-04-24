24 апреля 2023, 21:39

Военный из Астраханской области убит на Украине

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Егор Дианов погиб на Украине, сообщила администрация Ахтубинского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 123 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал,что Рифхат Ережиров стал 122-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Егор Дианов из села Капустин Яр погиб в ходе военной операции на Украине 15 марта. Он служил по контракту в мотострелковом отделении. Егору было 25 лет, 21 апреля он похоронен в родном селе, сообщила сегодня администрация Ахтубинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 123 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 21.10 мск 24 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1769 жителей юга России, в том числе 975 жителей СКФО и 794 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине", "Житель Ростовской области погиб на Украине", "Житель Ставрополья погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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