Таа Магомедов. Фото со страницы главы Апанасенковского муниципального округа Дениса Климова во "ВКонтакте" https://vk.com/wall777662045_648

23 апреля 2023, 09:27

Житель Ставрополья погиб на Украине

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Таа Магомедов из Апанасенковского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 134 жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно, что на Украине погиб Сергей Дорохов из Петровского района. Он стал, по меньшей мере, 133-м жителем Ставропольского края, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель села Дивное Таа Магомедов, сообщил 22 апреля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Апанасенковского муниципального округа Денис Климов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 134 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России", "Мобилизованный военный осужден на Ставрополье за уклонение от службы", "ФСБ отчиталась о задержании шпиона на Ставрополье".

Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 апреля 2023, 08:29

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