Ставрополец убит на Украине

03 апреля 2023, 06:39

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Сергей Дорохов из Петровского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 133 жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 апреля стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб Юрий Лавриненко. Он стал, по меньшей мере, 132-м жителем Ставропольского края, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель поселка Прикалаусский Петровского района Сергей Дорохов, сообщила 2 апреля в своем Telegram-канале глава района Наталья Конкина.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 133 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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