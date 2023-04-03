03 апреля 2023, 06:39

Ставрополец убит на Украине

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Сергей Дорохов из Петровского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 133 жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 апреля стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб Юрий Лавриненко. Он стал, по меньшей мере, 132-м жителем Ставропольского края, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель  поселка Прикалаусский Петровского района Сергей Дорохов, сообщила 2 апреля в своем Telegram-канале глава района Наталья Конкина.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 133 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России", "Мобилизованный военный осужден на Ставрополье за уклонение от службы", "ФСБ отчиталась о задержании шпиона на Ставрополье".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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