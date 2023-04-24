Житель Ростовской области погиб на Украине

24 апреля 2023, 04:41

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Уроженец хутора Слободской Ростовской области Антон Белогривцев погиб в ходе спецоперации на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 173 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля стало известно о гибели на Украине уроженцев Ростовской области Владислава Скоморохи, Дмитрия Стаханова и Александра Ошина. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 172 уроженцев Ростовской области.

Руководство школы хутора Слободской Семикаракорского района сообщило 22 апреля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" об открытии "парты героя" в память о выпускнике школы Антоне Белогривцеве, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Он воевал в составе штурмовой бригады, погиб в июле 2022 года. Ему вручен орден мужества посмертно.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 173 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 04.00 мск 24 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1765 жителей юга России, в том числе 973 жителей СКФО и 792 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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