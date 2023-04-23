Три жителя Ростовской области погибли на Украине

23 апреля 2023, 00:48

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Владислав Скомороха, Дмитрий Стаханов и Александр Ошин погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 172 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Махмуд Мамедов стал 169-м жителем Ростовской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Мобилизованный Александр Ошин погиб на Украине, сообщила администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону, отчитываясь о передаче родным погибшего ордена Мужества. Александр родился в Ростове-на-Дону, после школы закончил машиностроительный колледж. Во время срочной службы в армии участвовал в первой чеченской кампании. Позднее работал на Ростовском вертолетном заводе "Роствертол", был бригадиром участка. В сентябре 2022 года был призван на военную службу по мобилизации., погиб 26 ноября 2022 года. Ему было 45 лет, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 21 апреля.

Администрация Пролетарского района отчиталась в своем Telegram-канале о вручении ордена Мужества родным погибшего на Украине Владислава Скоморохи. Другие подробности в сообщении от 29 апреля не приведены.

22-летний Владислав Скомороха служил танкистом. После срочной службы подписал контракт. Младший сержант участвовал в военной операции на Украине с ее начала. Погиб 25 января 2023 года, у него остались жена и две маленьких дочери, сообщило 5 февраля издание DonDay.



Администрация Гуково 20 апреля отчиталась о передач ордена Мужества родным сержанта Дмитрия Стаханова, который погиб 14 октября 2022 года, говорится в Telegram-канале мэрии.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 172 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 00.45 мск 23 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1762 жителей юга России, в том числе 972 жителей СКФО и 790 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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