Житель Ростова-на-Дону погиб на Украине

21 апреля 2023, 13:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Махмуд Мамедов погиб в спецоперации на Украине. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 169 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в Новочеркасске Алексей Столетов стал 168-м жителем Ростовской области, чья гибель на Украине подтверждена официально.

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Ростовской области Махмуд Мамедов. Он награжден Орденом Мужества посмертно, награда передана семье погибшего, сообщается на странице администрации Первомайского района Ростова-на-Дону в соцсети "Вконтакте".