21 апреля 2023, 13:35
Житель Ростова-на-Дону погиб на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Махмуд Мамедов погиб в спецоперации на Украине. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 169 уроженцев Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в Новочеркасске Алексей Столетов стал 168-м жителем Ростовской области, чья гибель на Украине подтверждена официально.
В ходе спецоперации на Украине погиб житель Ростовской области Махмуд Мамедов. Он награжден Орденом Мужества посмертно, награда передана семье погибшего, сообщается на странице администрации Первомайского района Ростова-на-Дону в соцсети "Вконтакте".
Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 169 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 12.45 мск 21 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1756 жителей юга России, в том числе 970 жителей СКФО и 786 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"