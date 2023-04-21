21 апреля 2023, 13:35

Житель Ростова-на-Дону погиб на Украине

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Махмуд Мамедов погиб в спецоперации на Украине. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 169 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в Новочеркасске Алексей Столетов стал 168-м жителем Ростовской области, чья гибель на Украине подтверждена официально.

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Ростовской области Махмуд Мамедов. Он награжден Орденом Мужества посмертно, награда передана семье погибшего, сообщается на странице администрации Первомайского района Ростова-на-Дону в соцсети "Вконтакте".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 169 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 12.45 мск 21 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1756 жителей юга России, в том числе 970 жителей СКФО и 786 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Закон об электронных повестках принят при поддержке депутатов юга России", "Двое уроженцев Дагестана убиты на Украине", "Военный из Сулейман-Стальского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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