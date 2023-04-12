Закон об электронных повестках принят при поддержке депутатов юга России

12 апреля 2023, 01:04

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Депутаты Госдумы приняли закон о цифровизации воинского учета, который изменяет систему вручения повесток и вводит меры обеспечения явки, в том числе запрет на выезд из страны. Новый закон создаст сложности для выехавших за рубеж россиян, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", после объявления частичной мобилизации в России длинная очередь автомобилей выстроилась к границе с Грузией, при этом спустя несколько дней на границе были созданы пункты по вручение повесток. По данным на 13 ноября 2022 года границу с Грузией пересекло более 700 тысяч россиян, примерно 100 тысяч из них остались, остальные уехали в другие страны, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. В конце декабря 2022 года проживающие в Грузии россияне и белорусы пожаловались, что Bank of Georgia начал принудительно закрывать их счета. По данным Комитета по туризму Армении, за первые 10 месяцев 2022 года число туристов, приехавших в страну, составило 1 400 000 человек. Почти половина из них - россияне.

Госдума на заседании 11 апреля приняла в третьем, окончательном чтении закон о цифровизации воинского учёта в РФ. Согласно закону, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса, что "сделает эту систему воинского учёта прозрачной, а сведения актуальными", сказал председатель комитета Госдумы по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов. "Этими изменениями Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учёта, которые были вскрыты в 2022 году", - процитировал его слова "Интерфакс".

Закон предусматривает дублирование бумажных повесток в электронной форме. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг, а также возможно оповещение о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями. Письма будут считаться доставленными "при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину", а повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе, говорится в документе. Если повестка, оформленная в письменном или в электронном виде, не передана адресату, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, следует из текста закона, опубликованном на сайте Госдумы.

Принятые депутатами поправки предусматривают, что гражданин, подлежащий призыву на военную службу, получивший повестку военного комиссариата после указанной в ней даты явки, в двухнедельный срок со дня получения повестки обязан сообщить об этом, лично явившись в военный комиссариат, либо через портал Госуслуг.

Если военнообязанный не получил повестку в период призыва, то в первые две недели с начала следующего призыва, обязан лично явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета.

При этом закон предусматривает ряд мер для "обеспечения явки". В частности, закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" предлагается дополнить статьей 15, в которой указано, что гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку, с момента, когда она считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. "Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", - говорится в тексте закона.

Также в случае, если получивший повестку после ее вручения не явится в военкомат в течение 20 дней, то возможно применение запретов на государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей на постановку на учет в налоговой инспекции в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Также будет приостанавливаться право на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и/ или государственную регистрацию прав, будут налагаться "ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами" и вводиться запрет на государственную регистрацию транспортных средств, также призывникам, проигнорировавшим повестку будет отказано в предоставлении кредитов, следует из текста закона.

Ростовский депутат призывал отложить рассмотрение законопроекта

Депутат от КПРФ Нина Останина назвала принятие закона без предварительного ознакомления с текстом поправок неуважением к депутатам."Чтобы принимать целый закон после того, как мы послушали телевизионные интервью и за два часа посмотрели поправки — такого не было на моей памяти еще ни разу. Это неуважительное отношение к нам, депутатам. Мы все несем ответственность за этот законопроект. Когда мои избиратели спросят с меня, за что мы голосовали, то я не смогу отвечать также невнятно — как, простите, Картаполов сейчас отвечал на наши вопросы. Мы должны иметь возможность изучить поправки. Их 80 страниц! Предложила проявить уважение к избирателю и принять отсрочки для отцов троих детей, детей-инвалидов, единственных детей одиноких родителей, но, как оказалось, председатель Комитета Госдумы по обороне меня даже и не слушал", - процитировала она в своем Telegram-канале свое выступление в Госдуме.

На заседании Госдумы с предложением о переносе рассмотрения законопроекта выступил депутат от КПРФ из Ростовской области Николай Коломейцев, который подчеркнул, что текст поправок был внесён для изучения депутатами лишь за полтора часа до рассмотрения.

"В первом чтении мы рассматривали поправку в один закон о воинской обязанности и военной службе. Ко второму чтению вы внесли поправки ещё в семь законов. С точки зрения нашего регламента это изменение концепции, это очевидно. Что мешает нам рассмотреть (по сути новый) закон в первом чтении и принять в целом? В данной ситуации идет серьёзное нарушение регламента. Более того, 58 страниц основного текста и 80 страниц поправок внесены в базу в 13 часов 29 минут (по данным прямой трансляции думского заседания, свой вопрос Коломейцев задавал в 15 часов 18 минут)", - привело его слова 11 апреля DonNews.

За закон проголосовали 394 депутата, один воздержался, следует из данных о голосовании на сайте Госдумы. В частности поддержали законопроект депутаты от Дагестана Бийсултан Хамзаев, Артем Бичаев, Абдулхаким Гаджиев и Мурад Гаджиев, Джамаладин Гасанов, Нурбаганд Нурбагандов, Сагидпаша Умаханов. Хизри Абакаров не принимал участия в голосовании.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия") ошибочно воздержался при голосовании по законопроекту об электронных повестках в третьем чтении, рассказал он изданию "Ведомости".

Согласно подсчетам "Кавказского узла" на основании данных властей и силовиков, Дагестан с начала военной операции лидирует по числу погибших на Украине. К 00.45 мск 12 апреля известно о гибели на Украине 425 жителей Дагестана.

Правозащитники указали на сложности для уехавших россиян

Юристы Центра защиты прав человека "Мемориал" отметили, что теперь не получить повестку нельзя. "Раньше человек мог избегать получения повестки, жить не по адресу, не уведомлять, что изменил место работы или учебы — теперь эта возможность закрыта. Существует такое понятие, как «презумпция информирования» — как правило, это проявляется через внесение данных в публичные реестры. Если какая-то информация была опубликована в таком реестре, то все лица считаются уведомленными об этом. Закон фактически перекладывает на призывника обязанность изучать реестр повесток и под угрозой ограничительных мер заставляет его реагировать на уведомления от военкомата", - говорится в сообщении на сайте центра.

Новый закон ставит под удар тех россиян, кто живет за границей и не снялся с воинского учета. "Им можно будет отправить повестку на «Госуслугах» или заказным письмом, затем их посчитают уведомленными — и могут вменить нарушение правил воинского учета", - указано в сообщении.

По новому закону появляется возможность сняться с воинского учета дистанционно, однако пока непонятно, как это будет реализовано на практике. До этой возможности призывники могут отправить в военкомат письменное подтверждение, что выехали из России на срок свыше 6 месяцев, и заявление о снятии с учета. Это можно сделать по почте или через представителя по доверенности, отметили правозащитники.

"Принятие этого законопроекта приведет к массовому удалению аккаунтов на «Госуслугах». Кроме того, оставшиеся и сомневающиеся люди начнут думать об отъезде. Потому что за пределами России ты находишься в зоне безопасности. Если ты в стране, то тебе могут закрыть выезд, и ты уже никуда не денешься", - привела "Новая газета. Европа" слова адвоката Калоя Ахильгова.

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