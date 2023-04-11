11 апреля 2023, 00:15

Власти сообщили о гибели военного из Дагестана на Украине

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Сайман Исрафилов погиб на Украине, сообщила администрация Сулейман-Стальского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 425 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Заир Кадиев стал 424-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели командира мотострелкового взвода, уроженца села Асаликент Саймана Исрафилова стало известно из отчета в Telegram-канале администрации Сулейман-Стальского района от 10 апреля о встрече с родными участников военной операции на Украине. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 425 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 14.00 мск 7 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1724 жителей юга России, в том числе 957 жителей СКФО и 767 – ЮФО. Больше всего погибших среди регионов юга России насчитывается в Дагестане. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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