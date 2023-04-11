Власти сообщили о гибели военного из Дагестана на Украине

11 апреля 2023, 00:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сайман Исрафилов погиб на Украине, сообщила администрация Сулейман-Стальского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 425 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Заир Кадиев стал 424-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели командира мотострелкового взвода, уроженца села Асаликент Саймана Исрафилова стало известно из отчета в Telegram-канале администрации Сулейман-Стальского района от 10 апреля о встрече с родными участников военной операции на Украине. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 425 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 14.00 мск 7 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1724 жителей юга России, в том числе 957 жителей СКФО и 767 – ЮФО. Больше всего погибших среди регионов юга России насчитывается в Дагестане. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.