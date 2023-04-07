07 апреля 2023, 14:00
Житель Дагестана погиб на Украине
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Уроженец села Кичигамри Арсен Багаматов погиб в ходе спецоперации. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине 424 жителей Дагестана.
"Кавказский узел" писал, что ранее власти сообщили о гибели на Украине Талисмана Загирова, Магомедшапи Зайпуллаева и Бахтияра Салихова. Вместе с ними была официально подтверждена гибель 423 жителей Дагестана.
О гибели Арсена Багаматова стало известно из сюжета гостелекомпании "Дагестан". В нем показано открытие в школе мемориальной доски в память о погибшем. "В Сергокалинском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего в зоне спецоперации военнослужащего Арсена Багаматова", - сообщается в телеграм-канале РГВК "Дагестан".
Багаматов награжден Орденом мужества посмертно, говорится в сообщении.
Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 424 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 14:00 мск 7 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1712 жителей юга России, в том числе 948 жителей СКФО и 764 – ЮФО. Больше всего погибших среди регионов юга России насчитывается в Дагестане. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"