Житель Дагестана погиб на Украине

07 апреля 2023, 14:00

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Уроженец села Кичигамри Арсен Багаматов погиб в ходе спецоперации. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине 424 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что ранее власти сообщили о гибели на Украине Талисмана Загирова, Магомедшапи Зайпуллаева и Бахтияра Салихова. Вместе с ними была официально подтверждена гибель 423 жителей Дагестана.

О гибели Арсена Багаматова стало известно из сюжета гостелекомпании "Дагестан". В нем показано открытие в школе мемориальной доски в память о погибшем. "В Сергокалинском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего в зоне спецоперации военнослужащего Арсена Багаматова", - сообщается в телеграм-канале РГВК "Дагестан".

Багаматов награжден Орденом мужества посмертно, говорится в сообщении.