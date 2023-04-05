Власти сообщили о гибели на Украине трех жителей Дагестана

05 апреля 2023, 22:34

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Талисман Загиров, Магомедшапи Зайпуллаев и Бахтияр Салихов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 423 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Далгат Маликов стал 420-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Дербентского района сообщила об открытии в школе села Зидьян-Казмаляр мемориальной доски Талисману Загирову. К сообщение в Telegram-канале районной администрации приложено видео с церемонии открытия. Как следует из информации на мемориальной доске, Загиров служил в звании старшего сержанта, ему было 39 лет, он погиб 25 сентября 2022 года.

Магомедшапи Зайпуллаев погиб на Украине, проинформировал сегодня глава Избербаша Магомед Исаков в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Пресс-служба администрации Дагогней 4 апреля в своем Telegram-канале сообщила о вручении ордена Мужества отцу Бахтияра Салихова, который погиб в ходе военной операции на Украине.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 423 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 22.20 мск 5 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1708 жителей юга России, в том числе 947 жителей СКФО и 741 – ЮФО. Больше всего погибших среди регионов юга России насчитывается в Дагестане. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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