01 апреля 2023, 21:40

Житель Каспийска погиб на Украине

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Далгат Маликов погиб в ходе военной операции, сообщила сегодня администрация Каспийска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее чем 420 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Эльман Магомедкеримов стал 419-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтверждена официально.

О гибели Далгата Малиеова стало известно из отчета администрации Касписка о помощи семьям мобилизованных и погибших на военной операции. "В СНТ "Водолей" проложен газопровод протяженностью 150 метров. По данному адресу проживает семья Далгата Магомедовича Маликова, погибшего в рамках спецоперации", - говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. 

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 420 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 21.10 мск 1 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1696 жителей юга России, в том числе 940 жителей СКФО и 756 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Два жителя Горячего Ключа погибли на Украине", "Участник чеченской кампании погиб на Украине", "Власти подтвердили гибель еще двух ростовчан на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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