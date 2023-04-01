Житель Каспийска погиб на Украине

01 апреля 2023, 21:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Далгат Маликов погиб в ходе военной операции, сообщила сегодня администрация Каспийска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее чем 420 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Эльман Магомедкеримов стал 419-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтверждена официально.

О гибели Далгата Малиеова стало известно из отчета администрации Касписка о помощи семьям мобилизованных и погибших на военной операции. "В СНТ "Водолей" проложен газопровод протяженностью 150 метров. По данному адресу проживает семья Далгата Магомедовича Маликова, погибшего в рамках спецоперации", - говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 420 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 21.10 мск 1 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1696 жителей юга России, в том числе 940 жителей СКФО и 756 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.