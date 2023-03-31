31 марта 2023, 15:55

Военный из Дагестана убит на Украине

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Эльман Магомедкеримов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дербентского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 419 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Исаиб Керимов стал 418-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Эльман Магомедкеримов погиб в ходе военной операции на Украине, он служил в звании младшего сержанта. Его отцу передана медаль Суворова, сообщила сегодня администрация Дербентского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 419 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 18.20 мск сообщили о гибели на Украине не менее 1693 жителей юга России, в том числе 939 жителей СКФО и 754 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Три жителя Астраханской области убиты на Украине", "Военный из Сулейман-Стальского района погиб на Украине", "Житель Северной Осетии убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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