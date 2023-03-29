Житель Дагестана погиб на Украине

29 марта 2023, 18:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Исаиб Керимов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 418 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Амрид Гаджалиев и Абрик Мирзакеримов погибли на Украине, общее число жителей Дагестана, погибших в ходе военной операции на Украине, гибель которых подтвердили власти, достигло 417.

О гибели на Украине Исаиба Керимова стало известно из сообщения администрации Дербентского района о открытии мемориальных досок в школах района в память о погибших на Украине.

Как следует из видео с открытия памятных досок, опубликованном сегодня в Telegram-канале районной администрации, Керимову было 24 года, он погиб 25 ноября 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 418 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 18.20 мск 20 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1680 жителей юга России, в том числе 934 жителей СКФО и 746 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.