29 марта 2023, 18:19

Житель Дагестана погиб на Украине

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Исаиб Керимов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 418 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Амрид Гаджалиев и Абрик Мирзакеримов погибли на Украине, общее число жителей Дагестана, погибших в ходе военной операции на Украине, гибель которых подтвердили власти, достигло 417.

О гибели на Украине Исаиба Керимова стало известно из сообщения администрации Дербентского района о открытии мемориальных досок в школах района в память о погибших на Украине.

Как следует из видео с открытия памятных досок, опубликованном сегодня в Telegram-канале районной администрации, Керимову было 24 года, он погиб 25 ноября 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 418 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 18.20 мск 20 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1680 жителей юга России, в том числе 934 жителей СКФО и 746 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Три жителя Астраханской области убиты на Украине", "Военный из Сулейман-Стальского района погиб на Украине", "Житель Северной Осетии убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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