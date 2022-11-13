Зурабишвили озвучила число российских мигрантов

13 ноября 2022, 03:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После объявления частичной мобилизации в России границу с Грузией пересекли более 700 тысяч россиян, примерно 100 тысяч из них остались, остальные уехали в другие страны, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел", после объявления о мобилизации длинная очередь автомобилей выстроилась к границе с Грузией. 28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности во Владикавказе, а также в Пригородном, Ардонском и Кировском районах. Указом был ограничен въезд в Северную Осетию водителей из других регионов. 19 октября ограничения были сняты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 12 ноября в интервью радиостанции France Inter, что после объявления частичной мобилизации в Грузии "обосновались приблизительно 100 тысяч граждан России".

После объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации "более 700 тысяч россиян пересекли границу с Грузией", заявила Зурабишвили, добавив, что "600 тысяч уехали в другие страны - соседнюю Армению, Турцию, европейские страны". "100 тысяч примерно осталось", - уточнила Зурабишвили (перевод "Кавказского узла").

Она также сказала, что Грузия "приняла около 30 тысяч украинских беженцев, некоторые из них вернулись, когда обстановка в Киеве успокоилась, а затем вернулись обратно".

Президент Грузии также отметила, что каких-либо серьезных инцидентов между двумя группами релоктантов не было. "Время от времени происходят словесные перепалки, но в целом российское население, которое приехало в Грузию и остается там на данный момент - это те люди, которые не ассоциируют себя с российскими властями, не хотят быть мобилизованными".

По данным ФСБ России, за период с июля по сентябрь россияне посетили Грузию 0,46 миллиона раз.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.