Ограничения в Северной Осетии сняты после стабилизации ситуации на Верхнем Ларсе

19 октября 2022, 12:10

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Глава Северной Осетии отменил режим повышенной готовности, введенный на фоне массового притока к границе с Грузией людей, покидающих Россию. Очередей перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" сейчас нет, но выезжающих проверяют по спискам тех, кому выданы повестки, рассказали пользователи "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", после объявления о мобилизации длинная очередь автомобилей выстроилась к границе с Грузией. 28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности во Владикавказе, а также в Пригородном, Ардонском и Кировском районах. Указом был ограничен въезд в Северную Осетию водителей из других регионов. Въезд в Северную Осетию автомобилей из других регионов транзитом или по личным делам также запрещен, пояснили "Кавказскому узлу" в республиканской полиции.

26 сентября стало известно, что людей без машин начали пропускать через границу с Грузией, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком. К 1 октября ажиотаж на выезде из Северной Осетии в Грузию прекратился, очереди на выезд сократились.

Глава Северной Осетии своим указом отменил режим повышенной готовности, введенный 28 сентября во Владикавказе, а также в Ардонском, Кировском и Пригородном районах, сообщает "15-й регион".

На сайте главы и правительства республики указ Сергея Меняйло, по состоянию на 12.10 мск, не опубликован. Последний размещенный в разделе "Документы" указ "О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, призванных на военную службу по мобилизации, и их семей" датирован 17 октября.

Пользователи "ВКонтакте" по-прежнему интересуются актуальной информацией о ситуации на границе в паблике "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)". "Подскажите, пожалуйста, какова ситуация на КПП. Очереди большие? Пропускают без проблем? Есть какие-нибудь ограничения? Собираюсь ехать со стороны России", - написал, в частности, вечером 18 октября Мурат Афашоков.

"На КПП все штатно, очереди отсутствуют, пропускают без проблем, если их у вас нет. Ограничений нет, если вы не мобилизант", - ответила Светлана Кевхишвили. "Ехали в воскресенье, 16 октября. Перед нами 5 машин. Машина наша прошла за 40 минут", - сообщила Галина Позднякова.

"С повесткой на руках пускают?" – поинтересовалась Марина Марианская. "Маловероятно, что вас выпустят из РФ. Пробивают по базе", - ответила Светлана Кевхишвили.

Эту информацию подтвердила Галина Позднякова. "Мы ехали на отдых. Мужу 47 лет. Нет никаких повесток. Мы из Тулы. В кабинет не заводили, но по базе проверяли тщательно", - сообщила она.

Напомним, ажиотаж на выезде из Северной Осетии уменьшился после того, как на границе открылся мобильный мобилизационный пункт. 2 октября сотрудник военкомата Северной Осетии сообщил, что военнообязанным вручили более 180 мобилизационных повесток на выезде в Грузию. 12 октября стало известно, что мобилизационный пункт на границе с Грузией возобновил работу после перерыва. К 17 октября гражданам России было выдано на границе не менее 200 повесток, сообщил представитель военкомата. Заверения в готовности быть мобилизованными по возвращении из зарубежной поездки не убеждали пограничников на Верхнем Ларсе, рассказали пробовавшие пересечь там границу мужчины.

Люди, застрявшие в сентябре в многокилометровых пробках, активно запрашивали помощь в доставке детских вещей, продуктов, воды и бензина у волонтеров в Telegram-чате, созданном для такой помощи. Волонтерский пункт был организован на парковке около Дома печати недалеко от выезда из Владикавказа. По словам волонтеров, они столкнулись с непониманием некоторых местных жителей, которые считают, что в помощи больше нуждаются участвующие в военной операции на Украине.

8 октября волонтеры провели встречу во Владикавказе, на которой подвели итоги своей работы. Самоорганизация волонтеров для помощи выезжающим в Грузию стала противовесом действиям тех, кто старался максимально заработать на оказавшихся в бедственном положении, констатировали участники встречи.

Покидая Россию, многие автовладельцы оставляли свои машины и переходили границу пешком или на велосипеде. Брошенные машины власти республики отправили на парковку во Владикавказе, машины находились на ней бесплатно. К 12 октября из 65 оставленных на границе машин на стоянку отправили 32, остальные переданы владельцам, сообщил источник в правоохранительных органах.

В столице Грузии после массового приезда россиян сильно подорожало арендное жилье, но найти свободные помещения было сложно даже за высокую плату. Приехавшие из России также сталкиваются с проблемами в поиске работы и русофобией, сообщили в шелтере для политических беженцев. Еще одной проблемой стал перевод денег из российских банков, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" россияне в Тбилиси.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.