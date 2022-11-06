Абхазия стала самым популярным направлением у россиян

06 ноября 2022, 05:35

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За период с июля по сентябрь россияне посетили Абхазию 2,48 миллиона раз. В число наиболее популярным направлений также попала Грузия, которую посетили 0,46 миллиона раз.

Как писал "Кавказский узел", по данным на август спрос на туристические поездки в Абхазию вырос на 25% в сравнении с прошлым годом на фоне ограничения авиаперелетов из России после начала спецоперации на Украине. Республика вошла в топ-10 по бронированию туров самостоятельными путешественниками, рассказали изданию представители туроператоров.

По данным Федеральной службы безопасности России, за период с июля по сентябрь текущего года 9,7 миллиона россиян выехали за границу, пишет 5 ноября РБК.

Этот показатель почти вдвое превышает показатель второго квартала, когда границу России пересекли пять миллионов человек, и на 1,2 миллиона больше по сравнению с аналогичными периодом прошлого года.

Самым популярным направлением у россиян стала Абхазия, за указанный период времени ее посетили 2,48 миллиона раз. На втором месте Турция, которую посетили 2,16 миллиона раз. В числе самых популярным направлений также Грузия, которую посетили 0,46 миллиона раз. На эти три страны, а также Казахстан и Финляндию приходится более 70% всех выездов из России.

Примечательно, что в 2019 году, до пандемии COVID-19 за аналогичный период ФСБ насчитала 16,1 миллиона выездов за такой же период.

Ранее, в конце октября туроператоры назвали наиболее популярные страны у российских туристов. В пятерке лидеров оказалась Турция, Египет, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд, причем Турция лидирует с большим отрывом, пишет РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что после объявления о мобилизации длинная очередь автомобилей выстроилась к границе с Грузией. 28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности во Владикавказе, а также в Пригородном, Ардонском и Кировском районах. Указом был ограничен въезд в Северную Осетию водителей из других регионов. 19 октября ограничения были сняты.

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