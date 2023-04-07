Стало известно о гибели жителя Новочеркасска на Украине

07 апреля 2023, 14:19

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Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в Новочеркасске Алексей Столетов убит в ходе спецоперации на Украине. Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 168 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", старший лейтенант Иван Кононов стал 167-м жителем Ростовской области, гибель которого была подтверждена официально.

Алексей Столетов погиб в ходе спецоперации на Украине. Он был рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ремонтно-строительного участка Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ). На спецоперацию он попал сразу после объявления частичной мобилизации - 22 сентября 2022 года, получив повестку. 8 марта он отметил свой 35-й день рождения в Донецкой народной республике, а спустя три недели погиб. У него остались жена и двое детей, сказано в сообщении, опубликованном на странице ЮРГПУ (НПИ) в соцсети "Вконтакте".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 168 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 12.10 мск 7 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1711 жителей юга России, в том числе 947 жителей СКФО и 764 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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