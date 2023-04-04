Морпех из Ростовской области убит на Украине

04 апреля 2023, 17:15

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Старший лейтенант Иван Кононов погиб на Украине, сообщила администрация Белокалитвинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 167 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Роман Бородин и Денис Товба погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции на Украине уроженцев Ростовской области достигло 166.

О гибели Ивана Кононова стало известно из отчета администрации Белокалитвинского района о проведении турнира по армейскому рукопашному бою. "Турнир был посвящен памяти гвардии старшего лейтенанта морской пехоты Ивана Михайловича Кононова, погибшего при проведении боевых задач в зоне СВО", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации от 3 апреля.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 167 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 12.00 мск 31 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1703 жителей юга России, в том числе 942 жителей СКФО и 762 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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