31 марта 2023, 11:18

Власти подтвердили гибель еще двух ростовчан на Украине

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Два уроженца Ростова-на-Дону Роман Бородин и Денис Товба погибли на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 166 ее участников из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Игорь Миюс стал 164-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Военнослужащие Роман Бородин и Денис Товба из Ростова-на-Дону погибли в ходе спецоперации на Украине. В администрации Первомайского района родным погибших вручили знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, сказано в сообщении, опубликованном на странице администрации района в соцсети "Вконтакте".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 166 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 12.00 мск 31 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1691 жителей юга России, в том числе 938 жителей СКФО и 753 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Двое уроженцев Дагестана убиты на Украине", "Военный из Сулейман-Стальского района погиб на Украине", "Житель Северной Осетии убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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