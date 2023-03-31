Власти подтвердили гибель еще двух ростовчан на Украине

31 марта 2023, 11:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Два уроженца Ростова-на-Дону Роман Бородин и Денис Товба погибли на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 166 ее участников из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Игорь Миюс стал 164-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Военнослужащие Роман Бородин и Денис Товба из Ростова-на-Дону погибли в ходе спецоперации на Украине. В администрации Первомайского района родным погибших вручили знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, сказано в сообщении, опубликованном на странице администрации района в соцсети "Вконтакте".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 166 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 12.00 мск 31 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1691 жителей юга России, в том числе 938 жителей СКФО и 753 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.