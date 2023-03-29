Похоронен погибший на Украине житель Ростовской области

29 марта 2023, 00:15

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Игорь Миюс погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Песчанокопского района. С ее начала официально подтверждена гибель там не менее 164 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Оплетаев стал 163-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Игорь Миюс 4 марта погиб в ходе военной операции на Украине, в селе Рассыпное состоялись его похороны, сообщила 28 марта администрация Песчанокопского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 164 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 00.10 мск 29 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1678 жителей юга России, в том числе 933 жителей СКФО и 745 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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