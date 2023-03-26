26 марта 2023, 11:29

Житель Батайска погиб на Украине

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Андрей Оплетаев погиб на Украине, сообщили власти Батайска. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее менее 163 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 16317 марта стало известно, что на Украине погиб новочеркассец Дмитрий Никитин. Он стал, по меньшей мере, 162-м военнослужащим из Ростовской области, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 36-летний житель Батайска Андрей Оплетаев, передал 24 марта портал "Ростовская область. Сегодня" со ссылкой на администрацию Батайска.

Оплетаев был похоронен 24 марта, сообщил "Батайск Город".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 163 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Число погибших на Украине уроженцев юга России достигло 1500", "Ростовский аспирант доказал в суде незаконность своей мобилизации", "Восемь военных из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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