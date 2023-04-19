Доброволец из Астраханской области убит в военной операции

19 апреля 2023, 14:26

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Житель Камызякского района Рифхат Ережиров погиб в военной операции на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 122 жителей Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", дума Астраханской области сообщила о гибели Халиля Якупова и Руслана Абдулаева на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель военной операции на Украине как минимум 121 жителя области.

В Каралатском сельсовете похоронен погибший в военной операции житель села Чапаево Рифхат Ережиров, сообщила глава Каралатского сельсовета Ирина Рябова.

По ее словам, Ережирову было 32 года, срочную службу он проходил в морской пехоте. "На фронт Рифхат пошёл добровольцем. Он воевал на территории ЛНР и погиб 30 марта", - привело ее слова издание Камызякского района Mayak-delta.ru.

Село Чапаево, в котором по состоянию на 1 января 2023 года жили 340 жителей, относится к Каралатскому сельсовету Камызякского района, информирует официальный сайт сельсовета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 122 жителей Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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