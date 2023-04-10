Военный из кубанской станицы погиб на Украине

10 апреля 2023, 20:44

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Гвардии лейтенант Иван Походин погиб на Украине, сообщил глава Полтавского сельского поселения. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 126 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Столбовский стал 125-м жителем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Иван Походин погиб на Украине 24 сентября 2022 года, его матери передан орден Мужества, сообщил сегодня глава Полтавского сельского поселения Владимир Побожий на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ивану было 24 года. В 2015 году он окончил шолу, после чего поступил в Ростовской государственный университет путей сообщения. С 2020 году служил в армии в звании гвардии лейтенанта, командовал взводом. В зону военной операции был направлен в июне 2022 года, говорится в видеоролике, который приложил к сообщению Побожий.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 126 жителей Краснодарского края. Власти и силовики на 20.20 мск 10 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1723 жителей юга России, в том числе 956 жителей СКФО и 767 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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