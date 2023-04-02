Власти подтвердили гибель на Украине уроженца Кубани

02 апреля 2023, 03:30

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Житель Брюховецкого района Краснодарского края Дмитрий Столбовский, погибший в ходе спецоперации на Украине, посмертно награжден орденом Мужества. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 125 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что 31 марта стало известно о гибели на Украине двух жителей Горячего Ключа, сержанта Александра Мартышевского и рядового Ивана Брагина. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 124 жителей Краснодарского края.

В телеграм-канале администрации Брюховецкого района Краснодарского края 1 апреля опубликовано сообщение о том, что на очередной сессии Совета депутатов родителям местного жителя Дмитрия Столбовского вручили орден Мужества. Награда старшему радиотелефонисту, ефрейтору Столбовскому, погибшему в ходе спецоперации на Украине, была вручена Указом президента России посмертно.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 125 жителей Краснодарского края. Власти и силовики на 03.00 мск 2 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1695 жителей юга России, в том числе 940 жителей СКФО и 757 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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