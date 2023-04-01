Александр Мартышевский и Игорь Брагин. Коллаж "Кавказского узла" из кадров видео, опубликованного в Telegram-канале Сергея Белопольского, https://t.me/sergey_belopolskyi/2799

01 апреля 2023, 00:26

Два жителя Горячего Ключа погибли на Украине

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Сержант Александр Мартышевский и рядовой Игорь Брагин погибли на Украине, сообщил мэр Горячего Ключа. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 124 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный Даниил Лучук стал 122-м жителем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сержант Александр  Мартышевский погиб 25 сентября 2022 года, Игорь Брагин - 13 августа 2022 года. Сегодня их родным переданы ордена Мужества, сообщил мэр Горячего ключа Сергей Белопольский в своем Telegram-канале 31 марта.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее не менее 124 жителей Краснодарского края. Власти и силовики на 00.20 мск 1 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1695 жителей юга России, в том числе 939 жителей СКФО и 756 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Участник чеченской кампании погиб на Украине". "Военный из Дагестана убит на Украине", "Власти подтвердили гибель еще двух ростовчан на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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