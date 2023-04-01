Два жителя Горячего Ключа погибли на Украине

01 апреля 2023, 00:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сержант Александр Мартышевский и рядовой Игорь Брагин погибли на Украине, сообщил мэр Горячего Ключа. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 124 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный Даниил Лучук стал 122-м жителем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сержант Александр Мартышевский погиб 25 сентября 2022 года, Игорь Брагин - 13 августа 2022 года. Сегодня их родным переданы ордена Мужества, сообщил мэр Горячего ключа Сергей Белопольский в своем Telegram-канале 31 марта.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее не менее 124 жителей Краснодарского края. Власти и силовики на 00.20 мск 1 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1695 жителей юга России, в том числе 939 жителей СКФО и 756 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.