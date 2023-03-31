Мобилизованный из Апшеронска убит на Украине

31 марта 2023, 09:18

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Житель Апшеронска Даниил Лучук, призванный по мобилизации, погиб на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 122 уроженцев Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта администрация Туапсе сообщила о гибели Дмитрия Чиглинцева в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 121 жителя Краснодарского края.

На Украине погиб 38 летний мобилизованный из Апшеронска Даниил Лучук, сообщило 30 марта "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на Апшеронский гарнизон пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы управления МЧС по Краснодарскому краю.

Даниил Лучук был призван в первые дни мобилизации и погиб 22 марта, говорится в публикации на странице ведомства во "ВКонтакте". "Семья ждала Данила в отпуск. 27 марта сообщили о его гибели", - отмечается в сообщении. В нем поясняется, что мать Даниила Лучука более 30 лет прослужила в Апшеронском гарнизоне противопожарной службы.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 122 уроженцев Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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