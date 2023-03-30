30 марта 2023, 23:37

Власти сообщили о гибели жителя Туапсе на Украине

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Дмитрий Чиглинцев погиб на Украине, сообщила администрация Туапсе. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 121 жителя Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", старший лейтенант Владислав Турубара стал 120-м жителем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Туапсинец Дмитрий Чиглинцев погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Туапсе на своем сайте 29 марта. Подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее не менее 121 жителя Краснодарского края. Власти и силовики на 23.30 мск 30 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1687 жителей юга России, в том числе 937 жителей СКФО и 750 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Два жителя Моздокского района убиты на Украине", "Житель Дагестана погиб на Украине","Похоронен погибший на Украине житель Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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