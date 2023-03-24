24 марта 2023, 09:22

Стало известно о смерти офицера из Краснодара на Украине

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Старший лейтенант Владислав Турубара погиб в ходе специальной военной операции. Он стал 120-м жителем Краснодарского края, чью смерть на Украине подтвердили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 марта стало известно о смерти в ходе военной операции на Украине войскового судьи Кубанского казачьего войска Александра Коржова. Он стал 119-м уроженцем Кубани, чья смерть в ходе СВО была подтверждена властями

Старший лейтенант Владислав Турубара был командиром разведывательной группы. Он руководил личным составом с начала специальной военной операции и погиб 29 августа 2022 года в районе населенного пункта Андреевка в результате артиллерийского удара, нанесенного по позициям разведывательной группы. Вице-губернатор Кубани Александр Власов вручил медаль «Золотая Звезда» родственникам посмертно награжденного офицера, говорится в релизе, опубликованном на сайте администрации края.

Всего с начала военной операции власти и силовики на 9.00 мск 24 марта сообщили о гибели на Украине более 1650 жителей юга России. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 марта 2023, 09:46

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