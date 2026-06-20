Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе

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Жители Сочи вновь жалуются на проблемы с вывозом мусора в городе. По их словам, контейнерные площадки переполнены, мусор складывают прямо возле жилых домов, а чиновники не реагируют на жалобы.

Как писал "Кавказский узел", жители Сочи регулярно жалуются на проблемы с вывозом мусора. В августе 2025 года сочинцы пожаловались, что возле их домов скапливаются мусорные завалы, которые не вывозятся неделями. Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами, комментируя ситуацию, сослался на недостаток контейнерных площадок, нерадивых горожан и наплыв отдыхающих. В январе этого года жители пожаловались, что мусор на многих улицах не вывозится с декабря, что привело к образованию стихийных свалок.

В курортном Сочи в июне главной проблемой для многих вновь стали мусорные стихийные свалки у многоквартирных домов. Жители ряда районов заявляют об ухудшении санитарной ситуации, которая и ранее была более чем сложной. В домовых чатах фиксируются многочисленные жалобы на переполненные контейнерные площадки и скопления отходов у жилых домов. Администрация и ответственные за вывоз мусора на жалобы не реагируют. Сигналы поступают с центральных и густонаселённых улиц города, включая Цветной бульвар, Гагарина, Красноармейскую, Чайковского, Новосёлов, Кубанскую, Вишнёвую, Воровского, Роз, Инжирную, Конституции, Донскую и Макаренко, рассказали 19 июня корреспонденту "Кавказского узла" горожане.

Иной раз мусор лежит неделями

Светлана с улицы Чайковского наблюдала за тем, как организован вывоз отходов с территорий общего пользования. «Из общественных урн, к примеру, с Набережной вдоль реки Сочи, всё их содержимое по утрам уборщиками сваливается в одну кучу и все это складируется рядом с нашим жилым домом, потом приезжает машина, но не всегда. Иной раз мусор лежит неделями», - поделилась она.

Она также отметила проблему с крупногабаритным мусором. «Холодильник куда отвезти - надо самому искать пункты приёма. Никто не ищет, а просто бросают во дворе старую технику, мебель, унитазы, ванны», - пожаловалась она.

По её словам, важным фактором остаётся поведение самих жителей. «Если человека не воспитывать в вопросах чистоты - никто не поможет. Мы забыли, что чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Но так называемые гости курорта там не считают и кидают свои отходы, где придется, себе под ноги», - отметила Светлана.

Жизнь в такой тесноте и антисанитарии становится невозможной для коренных сочинцев

В домовых чатах жители эмоционально описывают общее ухудшение городской среды. Один из участников обсуждения Вадим рассказал, что живет на лице Роз с рождения уже 50 лет. "Наша улица, сколько помню себя, всегда пахла розами, которые росли вдоль всей улицы. Потом розы выкорчевали, застроили высотками нашу узенькую уютную улицу, а сейчас везде воняет, мусорные контейнеры переполнены мусором, в том числе опасными отходами высокого класса опасности. Городская канализация не справляется с подключенными к ней самостроями. Канализационные трубы некоторые застройщики выводя прямо в реку Сочи, и суды вводят такие дома в эксплуатацию. Жизнь в такой тесноте и антисанитарии становится невозможной для коренных сочинцев", - пожаловался он.

Жительница Цветного бульвара Жанна описала ситуацию возле коммерческих помещений. «Сделали ремонт - чистота и красота. В первый же день уже сломали двери и мусор кидают мимо корзин», - посетовала она.

По её словам, проблема заключается не только в вывозе мусора, но и в поведении людей^ «Уважения никакого к чистоте и порядку, как среди местных? так и среди приезжих».

Вот опять навалили отходы прямо на нашу проезжую часть из высотных новостроев

Жители улицы Новосёлов обсуждают инициативы по закрытию контейнерных площадок вообще. «Только добился уборки мусора после месяца хождений по инстанциям… И вот опять навалили отходы прямо на нашу проезжую часть из высотных новостроев», - жалуется Сергей.

Другие жители считают, что закрытие площадок не решит проблему. «Закрыть точку - и снова будет свалка вдоль забора в этот же день. Если мы закроем площадку, то куда мы будем сами таскать наш собственный мусор?» - задается вопросом Николай.

Жители также сравнивают текущую ситуацию с прошлым опытом организации вывоза отходов в СССР. Один из участников обсуждений Элина вспоминает: «Машина ездила по району и останавливалась прямо у дома. Люди выходили и выбрасывали свой мусор прямо в машину».

Большинство опрошенных связывают ухудшение ситуации с увеличением числа жителей и наплывом туристов. По мнению горожан, инфраструктура просто не успевает за ростом города. Также поднимается вопрос о разделении ответственности между управляющими компаниями, муниципалитетом и региональными операторами, что, по словам горожан, затрудняет оперативное решение проблем.

Региональные операторы, отвечая на жалобы сочинцев, традиционно объясняют перебои с вывозом мусора сезонной нагрузкой, ростом объёмов мусора и нарушениями правил его складирования самими жильцам, включая выброс строительных и крупногабаритных отходов в обычные контейнеры.

Жители Сочи все больше сходятся во мнении, что без раздельного сбора отходов никакие операторы не помогут. Если не будет введен раздельный сбор мусора, город утонет в своих отходах еще до закрытия сезона, считают активисты ТОС Гагаринский.

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